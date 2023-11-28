Арахамия: У военного руководства Украины нет плана на 2024 год

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что у военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий на 2024 году. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук.

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По его словам, в этом плане, в том числе, должно быть указано, как Вооружённые силы страны собираются воевать, сколько для этого понадобится людей и денег.

Он отметил, что составлять такой документ должна военная «институция»

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал депутат.

Ранее Арахамия заявил, что весной 2022 года занимавший тогда пост премьера Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт, призвав ничего не подписывать с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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