Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya.

По его словам, оружие, которым осуществили атаку, было поставлено из Ирана.

«По предварительным данным, оружие имеет иранское происхождение, сейчас мы работаем над определением местоположения… Террористическая атака произошла не из Йемена, как утверждали хуситы»,— заявил представитель арабской военной коалиции.

Ранее НСН писала, что в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.

