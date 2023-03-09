Apple увеличит присутствие в Индии
Компания Apple собирается увеличить свое присутствие в Индии. Это связано с ростом местного рынка гаджетов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В связи с принятым решением корпорация из США произвела кадровые перестановки в команде менеджеров, которые отвечают за присутствие Apple в Индии.
Отмечается, что в конце 2022 года Apple объявила о рекордной выручке в Индии вопреки общему снижению продаж. Интернет-магазин компания открыла в Индии в 2020 году. Сейчас корпорация работает над запуском сети офлайн-магазинов.
По мнению обозревателей тематического портала MacRumors, Apple следует готовиться к тяжелой борьбе в Индии, поскольку здесь чрезвычайно популярны бюджетные гаджеты на базе ОС Android.
Bloomberg полагает, что решение о росте присутствия Apple в Индии объясняется попыткой уменьшить зависимость от Китая. Так, девять из десяти поставщиков корпорации из Китая собираются перевести производство в Индию и Вьетнам.
Ранее в России стартовали продажи активированных за рубежом iPhone. При этом мелкие продавцы продолжат привозить неактивированные гаджеты, которые будут стоить дороже.
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