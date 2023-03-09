Apple увеличит присутствие в Индии

В связи с принятым решением корпорация из США произвела кадровые перестановки в команде менеджеров, которые отвечают за присутствие Apple в Индии.

Отмечается, что в конце 2022 года Apple объявила о рекордной выручке в Индии вопреки общему снижению продаж. Интернет-магазин компания открыла в Индии в 2020 году. Сейчас корпорация работает над запуском сети офлайн-магазинов.

По мнению обозревателей тематического портала MacRumors, Apple следует готовиться к тяжелой борьбе в Индии, поскольку здесь чрезвычайно популярны бюджетные гаджеты на базе ОС Android.

Bloomberg полагает, что решение о росте присутствия Apple в Индии объясняется попыткой уменьшить зависимость от Китая. Так, девять из десяти поставщиков корпорации из Китая собираются перевести производство в Индию и Вьетнам.

Ранее в России стартовали продажи активированных за рубежом iPhone. При этом мелкие продавцы продолжат привозить неактивированные гаджеты, которые будут стоить дороже.

