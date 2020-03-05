Apple столкнулась с нехваткой iPhone из-за коронавируса

Американская компания Apple распространила среди сотрудников своих розничных магазинов сообщение о нехватке смартфонов, которые предоставляются на замену клиентам.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на сотрудников Apple Store, дефицит iPhone, которые выдаются покупателям при замене сильно поврежденных смартфонов, будет наблюдаться в ближайшие две-четыре недели.

Кроме того, наблюдается дефицит запчастей и комплектующих для смартфонов. В публикации отмечается, что это связано с распространением в Китае коронавируса COVID-19, что привело к падению производственных мощностей в стране, отмечает RT.

В беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что Apple не будет испытывать проблем с поставками iPhone, так как компания поставила достаточное количество гаджетов в декабре прошлого года. Их должно хватить до конца первого квартала 2020-го.

Ранее стало известно, что «айфоны» - самые выгодные смартфоны при перепродаже на вторичном рынке. В среднем за два года стоимость смартфона падает на 45% от своей первоначальной стоимости, тогда как устройство с операционной системой Android теряет 71%, сообщает телеканал «360».

