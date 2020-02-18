Ценам на iPhone некуда расти

18 февраля 202018:43
Георгий Гагарин

Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН выразил уверенность, что Apple не будет испытывать проблем с поставками iPhone.



Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае эпидемии коронавируса COVID-2019. Об этом говорится на официальном сайте компании Apple.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН выразил уверенность, что Apple не будет испытывать проблем с поставками iPhone.

Коронавирус в Китае может нарушить планы Apple

«Они поставили в декабре достаточное количество, чтобы обеспечить продажи первого квартала и части апреля. Цены на iPhone уже максимальные, им просто некуда расти. Поэтому поднятия цен не будет. На волне этого ажиотажа могут попытаться раскачать, но очереди за iPhone не выстроятся. У Apple никогда не было своего производства, поэтому есть проблемы. Они зависят от Foxconn , который так и не заработал. Когда заработает, неизвестно, это зависит от китайского правительства. У ее конкурента Samsung поставки как шли, так и будут идти. Их производства расположены во Вьетнаме, Венгрии, Южной Корее», - сказал он.

Ранее аналитик высказал мнение, что Apple может уйти с российского рынка из-за необходимости предустанавливать российское ПО.

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