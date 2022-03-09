Apple представила iPhone с поддержкой 5G
Apple презентовала обновленную модель своего смартфона iPhone SE, сообщает телеканал «360».
Он получил новый процессор, а также поддержку стандарта связи 5G. Новое устройство оснащено процессором A15. Также смартфон получил более прочное стекло спереди и сзади — как у iPhone 13, а также защиту от влаги и пыли IP67.
Из новых функций — возможность считывать текст прямо с камеры, выделять его и копировать в другие приложения. Гаджет представлен в трех цветах — белый, черный и красный. Стартовая цена iPhone SE начинается от $429. О продаже смартфонов в России неизвестно.
Для Apple уход с российского рынка будет болезненным, но компания приняла такое решение по инициативе своего руководства в связи с нестабильностью рубля, а не по указу правительства США в качестве санкционной меры из-за военной операции на Украине, заявил интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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