Стали известны цены на iPhone 12

Ранее сообщалось, что гаджеты выйдут в четырех вариантах: iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).



Смартфоны должны снабдить OLED-дисплеями, также они смогут работать в сетях 5G.



По данным портала, iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма будет стоить от 649 до 749 долларов США (46-54 тыс. рублей), iPhone 12 Max — от 749 до 849 долларов (от 54 до 60 тыс. рублей), iPhone 12 Pro — от 999 до 1,299 долларов (71-93 тыс. рублей), iPhone 12 Pro Max — от 1099 до 1399 долларов (79-100 тыс. рублей).



При этом дата презентации новых гаджетов остается неизвестной из-за ситуации с коронавирусом в мире.

