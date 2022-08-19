Антонов: США запугали международной бизнес политикой санкций

По его словам, финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции. Дипломат отмечает, что бизнесмены настолько боятся американских карательных органов, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.

Это привело к дополнительной дестабилизации мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий эпидемии коронавируса и без того переживает не лучшие времена, отметил Антонов.

Ранее дипломат заявил, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки в настоящее время находятся на самом низком уровне.

