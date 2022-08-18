Антонов: Отношения России и США находятся на самом низком уровне
Отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки в настоящее время находятся на самом низком уровне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.
По его словам, диалог двух стран практически полностью парализован. Дипломат считает, что это ведет к серьезным рискам и росту нерешенных глобальных проблем. Антонов отметил, что американские граждане устали от антироссийской риторики. Ситуация осложняется официальной пропагандой Вашингтона, которая демонизирует власти России, а также тех, кто имеет хоть какое-то отношение к Москве.
Дипломат отмечает, что проживающих в США россиян подвергают дискриминации за принадлежность к РФ, «запугивают, преследуют, угрожают». Антонов подчеркнул, что все пути к взаимодействию, которые выстраивались несколько последних лет, полностью разрушены, ведутся только единичные контакты.
Ранее посол заявил, что очередные ограничительные меры против Москвы дополнительно расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений цепочек поставок. По его словам, наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам.
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