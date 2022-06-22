Антонов: США не обращались по поводу плененных на Украине наемников

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — заявил дипломат.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США потрясены тем, что должностное лицо России предлагает возможность смертной казни для американских военных, взятых в плен на территории Украины.

