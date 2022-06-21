Белый дом выразил потрясение словами Пескова о смертной казни для американцев

Власти США потрясены тем, что должностное лицо России предлагает возможность смертной казни для американских военных, взятых в плен на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Ранее представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность высшей меры наказания судом. Американцев обвиняют в наёмничестве.

Власти США призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия.

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