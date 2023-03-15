Посол Антонов рассказал, чем занимаются беспилотники США

Беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов собирают данные, которые Украина впоследствии использует для ударов по силам и территории России, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Минобороны: российские истребители не применяли оружие против американского беспилотника

По его словам, Москва исходит из того, что после инцидента с американским беспилотником Вашингтон прекратит полеты вблизи границ РФ

Антонов считает, что самолеты и корабли США не должны приближаться к российским границам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАБеспилотникиПосол США в РоссииАнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры