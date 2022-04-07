Канада анонсировала новые санкции против РФ

Власти Канады объявили о введении новых санкций против РФ в ближайшие дни, передает ТАСС.

Глава МИД страны Мелани Жоли напомнила, что Канада объявила о санкциях также накануне. В «черный список» попали девять граждан РФ, среди которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

Санкции вводятся в связи с военной операцией РФ на территории Украине, которая началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



