Антонов посетил в тюрьме Бута
Российский посол в США Анатолий Антонов посетил в тюрьме россиянина Виктора Бута.
Об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах. Общение дипломата продолжалось полтора часа. Отмечается, что все это время «американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия».
Как отметил Антонов, Бут находится в хорошем физическом и душевном состоянии.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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