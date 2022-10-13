Антонов посетил в тюрьме Бута

Об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах. Общение дипломата продолжалось полтора часа. Отмечается, что все это время «американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия».

Как отметил Антонов, Бут находится в хорошем физическом и душевном состоянии.

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

