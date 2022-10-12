США готовы взаимодействовать с Россией для обмена заключенными
Власти США готовы взаимодействовать с РФ на высоком уровне для обмена заключенными. Об этом заявили в Госдепе, передает ТАСС.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом источники сообщают, что власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru