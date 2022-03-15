Антонов: Многие западные СМИ выставляют Россию агрессором

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил об однобоком восприятии западными СМИ событий вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, большинство западных журналистов публикуют материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором.

Дипломат считает, что на Западе о свободе слова не вспоминают и припомнил блокировку трансляций российских государственных СМИ в YouTube.

«Показательно, что сегодня американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У» с кассетным боезарядом», — заявил Антонов.

При этом в зарубежных СМИ «подняли вселенский крик» о действиях российской армии по ликвидации иностранных наемников, прибывших на Украину для убийства русских, отметил посол.

Мэр Донецка днем ранее заявил, что у Дома правительства в центре города 14 марта была сбита украинская ракета «Точка-У». Погибли по разным данным от 17 до 20 человек, пострадали около 40. В ДНР 15 марта объявлен день траура по жертвам.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СМИАнатолий Антонов
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