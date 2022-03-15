Антонов: Многие западные СМИ выставляют Россию агрессором
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил об однобоком восприятии западными СМИ событий вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, большинство западных журналистов публикуют материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором.
Дипломат считает, что на Западе о свободе слова не вспоминают и припомнил блокировку трансляций российских государственных СМИ в YouTube.
«Показательно, что сегодня американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У» с кассетным боезарядом», — заявил Антонов.
При этом в зарубежных СМИ «подняли вселенский крик» о действиях российской армии по ликвидации иностранных наемников, прибывших на Украину для убийства русских, отметил посол.
Мэр Донецка днем ранее заявил, что у Дома правительства в центре города 14 марта была сбита украинская ракета «Точка-У». Погибли по разным данным от 17 до 20 человек, пострадали около 40. В ДНР 15 марта объявлен день траура по жертвам.
Вооруженные силы Российской Федерации будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удар по Донецку.
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