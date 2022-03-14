Минобороны РФ готово уничтожать предприятия ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

Вооруженные силы Российской Федерации будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удар по Донецку. Об этом предупредил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, речь идёт о предприятиях, производящих, ремонтирующих и восстанавливающих вооружение.

Конашенков проинформировал, что ВС РФ в понедельник, 14 марта уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня на заводе «Антонов» в окрестностях Киева. Представитель Миноброны также предупредил о продолжении точечных ударов по местам дислокации зарубежных наемников на Украине. В воскресенье, 13 марта такой удар был нанесён по учебным центрам в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

Мэр Донецка сообщил сегодня, что у Дома правительства в центре города 14 марта была сбита украинская ракета «Точка-У». Погибли по разным данным от 17 до 20 человек, пострадали по последним сведениям около 40. В ДНР завтра объявлен день траура по жертвам.

