«Помощи нет»: Россиянка рассказала об обстановке в аэропорту Дубая
Оказавшаяся в аэропорту Дубая из-за задержки авиарейсов россиянка Алена призналась, что туристам не предоставляют воду и размещение в гостинице, а еду предлагают брать в ресторане «Макдоналдс», где сохраняется большая очередь. Об этом девушка рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
По словам россиянки, она находится в авиагавани уже 18 часов. Девушка должна была вылететь в Москву днем во вторник, рейс несколько раз переносили, сейчас вылетов и прилетов в аэропорту Дубая нет.
«Вся трасса выглядит сухой, непонятно, почему все не работает. Ночевали в аэропорту на креслах. Гостиницы все заняты, их отдали тем, кто был в аэропорту раньше или от авиакомпании Emirates, как мы поняли. До других гостиниц не доехать, потому что все дороги затоплены», — отметила Алена.
Девушка пожаловалась, что туристы питаются самостоятельно, «никакой помощи нет».
Кроме того, в международном аэропорту Шарджи оказался россиянин Роман, который накануне должен был вылететь с семьей в Москву. По словам мужчины, рейс отменен, пассажиров не выпускают из аэропорта. Россиянин провел в авиагавани уже 13 часов.
«Авиакомпания предоставила воду, питание хоть какое-то (детям наггетсы). Вечером в аэропорту было немного залито, сейчас сухо. Спать приходится где попало: кто на полу, кто на сидушках», — указал Роман.
Мужчина добавил, что, по слухам, пилоты не могут добраться до аэропорта.
Ранее на Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильные ливни, по данным правительства страны, количество осадков стало максимальным за последние 75 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru