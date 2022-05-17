Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция подаст заявку в НАТО совместно с Финляндией, сообщает РИА Новости.

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По её словам, сделать это планируется 18 мая.

«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», - уточнила Андерссон.

Ранее депутаты парламента Финляндии 188 голосами из 200 одобрили предложение правительства о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, сообщают «Невские новости».

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Фото: riksdagen.se
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвеция
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