Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО
17 мая 202217:53
Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция подаст заявку в НАТО совместно с Финляндией, сообщает РИА Новости.
По её словам, сделать это планируется 18 мая.
«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», - уточнила Андерссон.
Ранее депутаты парламента Финляндии 188 голосами из 200 одобрили предложение правительства о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, сообщают «Невские новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru