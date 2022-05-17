Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой признать полк «Азов» террористической организацией Володин не исключил участия депутатов в спецоперации на Украине Австрия решила остаться нейтральной и отказалась вступить в НАТО Политолог Павел Салин заявил, что пионерия вызовет отторжение у молодежи