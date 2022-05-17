CNN: Турции грозит исключение из НАТО из-за Финляндии и Швеции
Обозреватель CNN Дэвид Андельман считает, что Турцию могут исключить из НАТО из-за позиции турецких властей по членству в альянсе Финляндии и Швеции.
В своей статье он отмечает, что мысли об изгнании Анкары появились давно и усилились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приобрёл у России системы ПВО С-400, однако пока это лишь мысли, так как такое решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.
«Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует Босфор и имеет доступ к Чёрному морю», - пишет журналист.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно, сообщает RT.
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