Анкара поддержала принятие Швеции в НАТО

«Мы ждем от нее конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях», — сказал глава государства.

Он отметил, что прежде всего надеется на работу, касающуюся борьбы с террористическими организациями. О членстве Швеции в НАТО Эрдоган заговорил после встречи с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном. Официальный визит устроили для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ должен одобрить парламент Турции.

Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если страны станут членами НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

