Анкара поддержала принятие Швеции в НАТО
Власти Турции рассчитывают на принятие Швеции в Североатлантический альянс, но ждут от страны конкретных действий по выполнению мадридского меморандума о присоединении к военному блоку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы ждем от нее конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях», — сказал глава государства.
Он отметил, что прежде всего надеется на работу, касающуюся борьбы с террористическими организациями. О членстве Швеции в НАТО Эрдоган заговорил после встречи с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном. Официальный визит устроили для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ должен одобрить парламент Турции.
Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если страны станут членами НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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