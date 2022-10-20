Столтенберг: Почти все страны НАТО согласовали присоединение Швеции и Финляндии

По словам генсека, Швеция и Финляндия интегрируются в политические и военные структуры НАТО.

«Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО... Почти все союзники завершили национальные процедуры», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО указал, что союзники окажут поддержку Швеции и Финляндии в случае, если страны «окажутся под давлением».

В свою очередь, премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении новых членов организации.

