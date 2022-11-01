СМИ: Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

При этом, по данным издания, альянс не предлагал скандинавским странам разместить ядерное оружие на их территориях.

По данным других источников, ядерное оружие может быть размещено, например, на истребителях F-35, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хельсинки подписали контракт на поставку 64 таких самолетов американского производства.

