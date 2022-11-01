СМИ: Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если страны станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.
Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин в ответ на соответствующий вопрос отметила, что Хельсинки не ставит предусловий для членства в НАТО. Такую же позицию разделил и шведский премьер Ульф Кристерссон.
При этом, по данным издания, альянс не предлагал скандинавским странам разместить ядерное оружие на их территориях.
По данным других источников, ядерное оружие может быть размещено, например, на истребителях F-35, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хельсинки подписали контракт на поставку 64 таких самолетов американского производства.
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