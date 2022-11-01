СМИ: Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если страны станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.

Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин в ответ на соответствующий вопрос отметила, что Хельсинки не ставит предусловий для членства в НАТО. Такую же позицию разделил и шведский премьер Ульф Кристерссон.

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При этом, по данным издания, альянс не предлагал скандинавским странам разместить ядерное оружие на их территориях.

По данным других источников, ядерное оружие может быть размещено, например, на истребителях F-35, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хельсинки подписали контракт на поставку 64 таких самолетов американского производства.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОФинляндияШвеция
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