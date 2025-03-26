Аналитик: Поставки оружия Украине прекратятся к лету
26 марта 202500:01
Поставки оружия Киеву, которые осуществляются со времен экс-президента США Джо Байдена, закончится в текущем году, сообщил YouTube-каналу The Duran британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, это произойдет к лету текущего года. К этому времени американскому лидеру Дональду Трампу нужно будет решить, продолжит ли он снабжать Украину оружием.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что глава России не просил у него прекратить поставки оружия Киеву.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru