Аналитик: Поставки оружия Украине прекратятся к лету

По его словам, это произойдет к лету текущего года. К этому времени американскому лидеру Дональду Трампу нужно будет решить, продолжит ли он снабжать Украину оружием.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что глава России не просил у него прекратить поставки оружия Киеву.

