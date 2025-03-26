Аналитик: Поставки оружия Украине прекратятся к лету

Поставки оружия Киеву, которые осуществляются со времен экс-президента США Джо Байдена, закончится в текущем году, сообщил YouTube-каналу The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

Путин потребовал от Трампа прекратить военную помощь Украине

По его словам, это произойдет к лету текущего года. К этому времени американскому лидеру Дональду Трампу нужно будет решить, продолжит ли он снабжать Украину оружием.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что глава России не просил у него прекратить поставки оружия Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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