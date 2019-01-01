Америке предрекли ещё год «российских расследований»
В Конгрессе США надеются на скорое завершение различных расследований якобы российского влияния на победу Трампа в 2016 году. Подробнее в материале НСН.
В Соединенных Штатах Америки ещё как минимум год будут продолжаться различные расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году и другие разбирательства, связанные с ними. Такое мнение в эфире телеканала Fox News выразил конгрессмен-республиканец Энди Биггс, сообщает НСН.
«Мы проводим множество расследований, пытаясь понять, в первую очередь, как действовали наш полицейский аппарат и наш следственный аппарат Министерства юстиции и ФБР, как они так крутились наверху, чтобы использовать свою власть и авторитет в политических целях. Мы должны добраться до этого и раскрыть это. Если вы можете делать это по отношению к президенту и его кампании в политических целях, то в принципе никто не в безопасности. Никто не может доверять системе. Таким образом, мы должны выяснить это раз и навсегда. К сожалению, я думаю, что это будет, вероятно, еще год или около того расследований, пока все не станет явным, и мы сможем прояснить этот вопрос. Я надеюсь, что это случится раньше», — цитирует американского конгрессмена спецкор НСН.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в марте этого года. В апреле генпрокурор Уильям Барр представил отредактированную версию доклада спецпрокурора об итогах его расследования. Согласно представленному Конгрессу отчету Барра, Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.
Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кличко показал треснувший сразу после открытия в Киеве мост
- СМИ узнали о планах Минобороны ужесточить правила медкомиссии
- Новости за ночь: В России ужесточат правила призыва в армию
- Америке предрекли ещё год «российских расследований»
- Финляндия стала чемпионом мира по хоккею 2019 года