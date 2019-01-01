Америке предрекли ещё год «российских расследований»

В Соединенных Штатах Америки ещё как минимум год будут продолжаться различные расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году и другие разбирательства, связанные с ними. Такое мнение в эфире телеканала Fox News выразил конгрессмен-республиканец Энди Биггс, сообщает НСН.

«Мы проводим множество расследований, пытаясь понять, в первую очередь, как действовали наш полицейский аппарат и наш следственный аппарат Министерства юстиции и ФБР, как они так крутились наверху, чтобы использовать свою власть и авторитет в политических целях. Мы должны добраться до этого и раскрыть это. Если вы можете делать это по отношению к президенту и его кампании в политических целях, то в принципе никто не в безопасности. Никто не может доверять системе. Таким образом, мы должны выяснить это раз и навсегда. К сожалению, я думаю, что это будет, вероятно, еще год или около того расследований, пока все не станет явным, и мы сможем прояснить этот вопрос. Я надеюсь, что это случится раньше», — цитирует американского конгрессмена спецкор НСН.