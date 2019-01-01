В США представят новую версию доклада Мюллера

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование в марте этого года. В апреле генпрокурор Уильям Барр представил отредактированную версию доклада спецпрокурора об итогах его расследования.

Майкл Флинн в настоящее время ожидает вынесения приговора после того как сознался в даче ложных показаний ФБР по своим беседам с российским послом в США.

