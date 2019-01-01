В США представят новую версию доклада Мюллера
Минюсту США впервые приказали рассекретить часть доклада. Подробнее в материале НСН.
Американский судья Эммет Салливан постановил опубликовать ранее засекреченную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В частности, речь идет об информации, касающейся уголовного дела в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает НСН.
«Впервые федеральный судья приказал министерству юстиции обнародовать части доклада, которые агентство держало в секрете», — цитирует спецкор НСН публикацию Associated Press.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование в марте этого года. В апреле генпрокурор Уильям Барр представил отредактированную версию доклада спецпрокурора об итогах его расследования.
Майкл Флинн в настоящее время ожидает вынесения приговора после того как сознался в даче ложных показаний ФБР по своим беседам с российским послом в США.
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