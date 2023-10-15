Американцев призвали проваливать из страны

По его словам, ни у кого нет права приезжать в Соединенные Штаты, «если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны».

По его словам, необходимо лишать разрешения находиться в стране всем, кто «не разделяет ценности» Америки.

Ранее Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

