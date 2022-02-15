Американцам рекомендовано покинуть Белоруссию и Приднестровье

Американские власти рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины, следует из заявления Госдепартамента.

МИД Греции рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Отмечается, что вызывает беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за коронавируса и связанных с этим ограничений на въезд. Американцам в Белоруссии внешнеполитическое ведомство советует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом.

Как сообщалось ранее, российский лидер Владимир Путин сам инициировал переговоры по гарантиям безопасности в Европе и готов к дипломатическим шагам для деэскалации ситуации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПриднестровьеБелоруссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры