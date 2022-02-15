Американцам рекомендовано покинуть Белоруссию и Приднестровье
Американские власти рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины, следует из заявления Госдепартамента.
Отмечается, что вызывает беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за коронавируса и связанных с этим ограничений на въезд. Американцам в Белоруссии внешнеполитическое ведомство советует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом.
Как сообщалось ранее, российский лидер Владимир Путин сам инициировал переговоры по гарантиям безопасности в Европе и готов к дипломатическим шагам для деэскалации ситуации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Американцам рекомендовано покинуть Белоруссию и Приднестровье
- Пушков ответил на перенос посольства США из Киева во Львов
- В Британии рассказали, как Трасс «опозорилась» на встрече с Лавровым
- Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
- Зеленский перечислил страны, нагнетающие темы «вторжения» России
- Генконсульство: данных о пострадавших россиянах при аварии поездов в Мюнхене нет
- Нефть WTI подорожала до $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года
- Врач рассказала о способах восстановиться после «омикрон»-штамма
- «На краю пропасти»: Джонсон прокомментировал ситуацию на Украине
- Вышедших из тюрьмы россиян обяжут устраиваться на работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru