Американцам рекомендовано покинуть Белоруссию и Приднестровье

Отмечается, что вызывает беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за коронавируса и связанных с этим ограничений на въезд. Американцам в Белоруссии внешнеполитическое ведомство советует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом.

Как сообщалось ранее, российский лидер Владимир Путин сам инициировал переговоры по гарантиям безопасности в Европе и готов к дипломатическим шагам для деэскалации ситуации на Украине.

