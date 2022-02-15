Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

По его словам, проблема гарантий безопасности для Москвы не ограничивается одной Украиной, ее спектр более широкий.

«Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на озабоченности России.

