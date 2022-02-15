Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
Российский лидер Владимир Путин сам инициировал переговоры по гарантиям безопасности в Европе и готов к дипломатическим шагам для деэскалации ситуации на Украине, сообщил CNN официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, проблема гарантий безопасности для Москвы не ограничивается одной Украиной, ее спектр более широкий.
«Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии», — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на озабоченности России.
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