Американского сенатора-русофоба уличили в получении денег от оборонных компаний

Утверждается, что сенатору передали порядка $55 тысяч в период 2019 по 2024 год от корпорации Boeing Co., еще $50 тыс. — от Министерства обороны США. Общая сумма пожертвований в его пользу в 2015-2016 годах оценивается в $760 тысяч.

Уточняется, что средства ему перечисляли предприятия аэрокосмического и оборонного сектора. В обмен на это законодатель обеспечивал компаниям поддержку в увеличении трат в обход основного бюджета на армию.

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