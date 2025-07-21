Американского сенатора-русофоба уличили в получении денег от оборонных компаний

Сторонник введения жестких антироссийских санкций в Сенате США, Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получал десятки тысяч долларов от оборонных компаний, сообщает RT с ссылкой на данные «Военной хроники».

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Утверждается, что сенатору передали порядка $55 тысяч в период 2019 по 2024 год от корпорации Boeing Co., еще $50 тыс. — от Министерства обороны США. Общая сумма пожертвований в его пользу в 2015-2016 годах оценивается в $760 тысяч.

Уточняется, что средства ему перечисляли предприятия аэрокосмического и оборонного сектора. В обмен на это законодатель обеспечивал компаниям поддержку в увеличении трат в обход основного бюджета на армию.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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