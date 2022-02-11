Глава ДНР: Оружие Запада для Киева может быть использовано при терактах
Вооружение, которое западные страны передают Украине, может быть использовано для терактов, в том числе против Европы. Этого не исключает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он проводит в Донецке пресс-конференцию, в которой принимают участие представители местных, российских и зарубежных СМИ.
Пушилин считает, что Киев вынашивает планы военного захвата неподконтрольных ему территорий Донбасса. Глава ДНР также усомнился в миротворческих инициативах Запада, учитывая объемы поставок вооружения Украине.
По оценке Дениса Пушилина, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе накалена до предела. При этом ДНР пока не планирует проводить всеобщую мобилизацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru