Глава ДНР: Оружие Запада для Киева может быть использовано при терактах

Вооружение, которое западные страны передают Украине, может быть использовано для терактов, в том числе против Европы. Этого не исключает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он проводит в Донецке пресс-конференцию, в которой принимают участие представители местных, российских и зарубежных СМИ.

Пушилин считает, что Киев вынашивает планы военного захвата неподконтрольных ему территорий Донбасса. Глава ДНР также усомнился в миротворческих инициативах Запада, учитывая объемы поставок вооружения Украине.

По оценке Дениса Пушилина, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе накалена до предела. При этом ДНР пока не планирует проводить всеобщую мобилизацию.

