Глава ФСБ заявил о предотвращении терактов в нескольких регионах России

Силовики предотвратили ряд террористических преступлений в регионах России. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в ходе своего выступления на совместном заседании комитета и Федерального оперативного штаба.

«Поздно спохватились»: России предрекли теракты на фоне эскалации в Донбассе

Слова Бортникова приводит пресс-служба НАК. Как отметил глава ведомства, за последнее время удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности на объектах образования.

Бортников подчеркнул, что атаки готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Тверской области. К подготовке преступлений причастны члены ячеек международных террористических организаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:РегионыТерактыФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры