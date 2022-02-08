Глава ФСБ заявил о предотвращении терактов в нескольких регионах России
Силовики предотвратили ряд террористических преступлений в регионах России. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в ходе своего выступления на совместном заседании комитета и Федерального оперативного штаба.
Слова Бортникова приводит пресс-служба НАК. Как отметил глава ведомства, за последнее время удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности на объектах образования.
Бортников подчеркнул, что атаки готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Тверской области. К подготовке преступлений причастны члены ячеек международных террористических организаций.
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