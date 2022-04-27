Американский журналист ужаснулся от планов Пентагона по ослаблению России
Заявление главы военного ведомства США Ллойда Остина о стремлении Вашингтона ослабить Россию и поддерживать Украину является шокирующим, заявил американский журналист Томас Лифсон в материале для The American Thinker.
По его словам, от заявления главы Пентагона он «пришел в ужас». Лифсон считает, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона только затягивает конфликт, неся угрозу мирному населению.
«Вред будет нанесен Москве, но сама Украина при этом будет уничтожена», — написал журналист. Он осудил власти США за то, что подобное отношение к кризису не оставляет места для переговоров.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.
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