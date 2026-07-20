В МВД опровергли сообщения о проблемах с загранпаспортами в Москве

Пресс-служба столичного управления МВД опровергла данные о том, что в Москве горожане не могут получить заграничные паспорта из-за нехватки слотов для записи. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с распространением в сети интернет информации о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта... сообщаем, что распространяемые сведения не соответствуют действительности», - указали в ведомстве.

По данным МВД, за шесть месяцев было оформлено свыше 400 тысяч загранпаспортов. Отказов в приеме заявлений о выдаче таких документов не допускается. Уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуги по биометрическим паспортам на 10 лет - 97,3%, по документам на 5 лет - 97,5%.

Ранее в Москве опровергли сообщения о том, что оформление загранпаспорта стало доступно исключительно в чат-боте в мессенджере «Макс», напоминает Ura.ru.

