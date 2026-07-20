Украина направила на Москву армаду дронов, Россия отдельно ответит на эту атаку. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, украинскому президенту Владимиру Зеленскому «нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму» за деньги Запада.

«Но выходит пшик! 400 дронов - это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали», - написал посол в Telegram.

Мирошник пообещал «отдельную благодарность» за покушение на Москву.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах, пишет Ura.ru.

