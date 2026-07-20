Пашинян рассказал, что прочитал «Евгения Онегина» в оригинале

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прочитал роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» в оригинале. Об этом политик сообщил в соцсетях.

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«Прочитал, завершил роман в стихах... "Евгений Онегин". А что читаете вы?» - обратился премьер к подписчикам.

Пашинян продемонстрировал томик из серии «Библиотека всемирной литературы», которая выпускалась в 1967-1977 годы в СССР на русском языке.

Ранее премьер Армении посетил Екатеринбург, политик принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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