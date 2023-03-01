Американский военный: США готовят атаку под ложным флагом для войны с Россией
Вашингтон занимается организацией антироссийской провокации, чтобы обвинить Москву и создать повод для прямого столкновения. Такое мнение выразил ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.
Американские власти используют СМИ для подготовки общественного мнения к войне с Россией, написал Дрейвен в своих соцсетях.
По его мнению, администрация Джо Байдена не сможет смириться с поражением Украины и сделает все возможное, чтобы втянуть США в войну с Россией. Для этого Вашингтон может организовать атаку под ложным флагом на американской или европейской территории, сообщил ветеран.
Он призвал не ограничиваться политическими дискуссиями и распространять информацию о готовящейся провокации.
В отношениях России и НАТО обратной дороги нет, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, поставки оружия Украине отвечают интересам организации, пишет НСН.
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