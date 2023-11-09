Американский военный патруль подвергся нападению на севере Ирака

Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма

В Госдуму внесён законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов

Суд в Москве арестовал обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем

СМИ: Запрет на экспорт российского топлива будет снят до 19 ноября

В Совете по межнациональным отношениямсчитают, что в России мигрантофобия не такая острая, как в других странах

Большой театр объяснил сбои с билетами на «Щелкунчик» десятками тысяч запросов в минуту