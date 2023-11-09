Американский военный патруль подвергся нападению на севере Ирака

Патруль армии США подвергся нападению на севере Ирака, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Американских военнослужащих атаковали недалеко от города Мосул. Вместе с ними находились сотрудники контртеррористической службы Ирака.

Отмечается, что в районе прохождения патруля произошел взрыв. Информации о пострадавших и погибших нет.

Накануне беспилотники атаковали американскую военную базу в сирийской провинции Хасаке. На объекте прогремело несколько взрывов.

По данным телеканала NBC, за последние несколько недель в результате нападений на базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
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