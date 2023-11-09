Американский военный патруль подвергся нападению на севере Ирака
Патруль армии США подвергся нападению на севере Ирака, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Американских военнослужащих атаковали недалеко от города Мосул. Вместе с ними находились сотрудники контртеррористической службы Ирака.
Отмечается, что в районе прохождения патруля произошел взрыв. Информации о пострадавших и погибших нет.
Накануне беспилотники атаковали американскую военную базу в сирийской провинции Хасаке. На объекте прогремело несколько взрывов.
По данным телеканала NBC, за последние несколько недель в результате нападений на базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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