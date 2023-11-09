СМИ: между военными Сирии и США начались бои

На северо-востоке Сирии в Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает Al Mayadeen.

База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Речь идет об ужесточенных столкновениях, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты.

США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а армия Сирии и ее союзники — со стороны запада.

Ранее по американской военной базе в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии нанесли удар беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:СШАСирия

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