СМИ: между военными Сирии и США начались бои
На северо-востоке Сирии в Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими военными и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает Al Mayadeen.
Речь идет об ужесточенных столкновениях, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты.
США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а армия Сирии и ее союзники — со стороны запада.
Ранее по американской военной базе в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии нанесли удар беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США близки к мировой войне из-за некомпетентности властей
- Немецкий бизнесмен Дотком: Запад обсуждает скорую отставку Зеленского
- Трамп: Кандидатура экс-ведущего Fox Карлсона будет рассмотрена в качестве вице-президента
- СМИ: между военными Сирии и США начались бои
- В Нью-Йорке проходят протесты в поддержку Палестины
- Сына и брата Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в Конгрессе
- Пушков: ЕС важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины
- Зеленский: Позиции некоторых республиканцев в США пугают украинцев
- США назвали своей целью «удушение» российского «Арктик СПГ 2»
- Белый дом: Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru