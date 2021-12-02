Американский суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на $50 млрд, сообщает РИА новости со ссылкой на постановление суда.

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В апелляции удовлетворили ходатайство ответчика в лице России и отклонили ходатайство экс-акционеров компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело.

Из постановления следует, что дело закрыто.

В начале ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и вернул дело на рассмотрение в Апелляционный суд.

В конце ноября суд в американской Колумбии вынес решение по делу о выплате компенсации экс-акционерам компании «ЮКОС».

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ФОТО: РИА Новости
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