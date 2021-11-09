СМИ: в Москве покончил с собой автор книги о деле ЮКОСа

Автор книги о деле ЮКОСа адвокат Артур Воробьёв найден мертвым в квартире на Ломоносовском проспекте, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства рассказал, что Воробьев пожаловался своему родственнику на высокую температуру и попросил его приехать и вызвать ему врача. По предварительным данным, адвокат свёл счёты с жизнью, пока родственник находился у соседки

Источник добавил, что в квартире Воробьёва была обнаружена предсмертная записка, а в ванной - зарегистрированное на него ружьё.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и вернул дело на рассмотрение в Апелляционный суд.

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ТЕГИ:ЮКОСАдвокатМоскваСамоубийство
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