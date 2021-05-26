Американский сенатор призвал Россию сказать спасибо за возможность достроить «СП-2»

Сенатор от Республиканской партии США Тед Круз считает, что российскому лидеру Владимиру Путину следует поблагодарить своего коллегу Джо Байдена за возможность достроить газопровод «Северный поток-2».

Судно «Фортуна» продолжает укладку газопровода «Северный поток-2» в водах ФРГ

Как пишет политик в своем аккаунте в Twitter, репортерам необходимо спросить у пресс-службы Белого дома о том, являлось ли «нажатие на тормоза в отношении санкций» против трубопровода предварительным условием Москвы для встречи лидеров двух стран.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против газопровода "Северный поток-2" контрпродуктивно. По словам главы государства, проект почти готов, и строительство газопровода всё равно будет продолжено.

Российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАСеверный Поток-2
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