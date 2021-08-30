Американский сенатор предрек новое «11 сентября»

«Вероятность еще одного 11 сентября только что возросла. Наши атаки беспилотников не приведут к уничтожению ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка)», - сообщил он.

«Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября», — считает сенатор. По его словам, он никогда не был так обеспокоен за Соединенные Штаты, как сейчас.

Ранее представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пообещали не нападать на американских военных, остающихся в Афганистане, указав им срок, в который те должны покинуть страну.

