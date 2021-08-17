Талибы ждут от США вывода войск из Афганистана до 11 сентября

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пообещали не нападать на американских военных, остающихся в Афганистане, указав им срок, в который те должны покинуть страну.

Как заявил телеканалу Sky News официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин, американцы уже нарушили сроки вывода войск, прописанные в соглашении, заключенном в Дохе.

«Потом было объявлено, что они выведут все свои силы к 11 сентября, так что они должны сделать это в указанный срок, но мы обязуемся не нападать на них», - сказал Шахин.

Талибы планируют в течение 2-3 дней определиться с кандидатурой нового главы афганского режима, отмечает ТАСС.

11 сентября 2001 года в результате серии терактов в США погибли около 3 тысяч человек.

