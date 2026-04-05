Никитин: ТЭЦ в Нижегородской области получила повреждения при атаке БПЛА ВСУ

По словам Никитина, ночью силы ПВО отразили атаку 30 украинских БПЛА над Кстовским районом. Из-за падения обломков повреждены два объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов и приусадебных участков. Возгорание на объектах компании было быстро локализовано. Энергоснабжение сейчас восстанавливается.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 293 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».