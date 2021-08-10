Документы по терактам 11 сентября в США могут быть пересмотрены

«В связи с этим я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность вновь рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно скорее», — сказал глава государства.

Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года призвали президента США Джо Байдена отказаться от посещения памятных мероприятий в этом году.

11 сентября 2001 года террористы из запрещённой в России группировки «Аль-Каида» захватили четыре гражданских пассажирских самолета. Первый из них врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, второй - в южную. Это вызвало пожар и обрушение небоскребов. Третий самолёт протаранил здание Пентагона, а четвертый упал в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали почти три тысячи человек.

