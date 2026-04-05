СМИ: Пассажирка скончалась на борту рейса Владивосток – Екатеринбург

Пассажирка скончалась на борту самолёта рейса Владивосток-Екатеринбург авиакомпании «Уральские Авиалинии». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пассажир умер на борту летевшего из Москвы в Сочи самолета

По данным «Базы», одной из пассажирок стало плохо во время полёта. Экипаж принял решение о срочной посадке в Нижневартовске, однако спасти 50-летнюю женщину не удалось. По предварительной информации, у неё случился эпилептический припадок.

В настоящее время борт находится в аэропорту Нижневартовска. В ближайшее время пассажиров отправят в Екатеринбург.

Ранее пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
