Американский сенатор: Экономика РФ растет, а доллар слабеет

По его словам, на этом фоне доллар слабеет. «Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году», — указал сенатор.

Он считает, что доллар США в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослаб.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах американские власти введут пошлины в 100%, затрагивающие товары любой страны, которая откажется от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

