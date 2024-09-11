Американский сенатор: Экономика РФ растет, а доллар слабеет

Экономика России сопротивляется американским санкциям и растет, заявил в подкомитете Сената США парламентарий Рон Джонсон, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на этом фоне доллар слабеет. «Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году», — указал сенатор.

Он считает, что доллар США в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослаб.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах американские власти введут пошлины в 100%, затрагивающие товары любой страны, которая откажется от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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