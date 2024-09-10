Маск заявил, что США стремительно банкротятся

США «стремительно банкротятся», проценты по госдолгу превысили их оборонный бюджет. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в подкасте All-In.

По словам миллиардера, если на выборах президента Соединенных Штатов победит экс-глава государства Дональд Трамп, у страны появится возможность провести «исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства».

«Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны — это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет», — подчеркнул Маск.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах создать комиссию по реформированию правительства США, чтобы повысить его эффективность. Политик отмечал, что структуру возглавит Илон Маск.

Между тем аналитики Informa Connect Academy выяснили, что Маск в 2027 году может стать первым триллионером в мире. По данным экспертов, сейчас состояние бизнесмена оценивают в $251 млрд, ежегодно оно увеличивается примерно на 110%, пишет 360.ru.

