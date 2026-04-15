СМИ: США и Иран приблизились к соглашению

США и Иран продвинулись в переговорах по возможному соглашению, однако его заключение остается под вопросом из-за сохраняющихся разногласий. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, стороны приблизились к рамочным договоренностям, обсуждая условия прекращения конфликта. При этом источники подчеркивают, что говорить о гарантированном результате пока рано.

Трамп исключил сделку, если у Ирана будет ядерное оружие

Как отмечается, команда президента США Дональда Трампа продолжает контакты с иранской стороной через посредников, обмениваясь предложениями и поддерживая связь по закрытым каналам. Один из собеседников Axios заявил, что переговорщики «становятся все ближе» к договоренности.

В то же время в Тегеране не подтверждают наличие соглашения о продлении перемирия. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее указал, что договоренности с Вашингтоном по этому вопросу нет. Источники добавляют, что обсуждаемые параметры сделки остаются сложными, и согласовать их в короткие сроки не удастся, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
