СМИ: США и Иран приблизились к соглашению
США и Иран продвинулись в переговорах по возможному соглашению, однако его заключение остается под вопросом из-за сохраняющихся разногласий. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, стороны приблизились к рамочным договоренностям, обсуждая условия прекращения конфликта. При этом источники подчеркивают, что говорить о гарантированном результате пока рано.
Как отмечается, команда президента США Дональда Трампа продолжает контакты с иранской стороной через посредников, обмениваясь предложениями и поддерживая связь по закрытым каналам. Один из собеседников Axios заявил, что переговорщики «становятся все ближе» к договоренности.
В то же время в Тегеране не подтверждают наличие соглашения о продлении перемирия. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее указал, что договоренности с Вашингтоном по этому вопросу нет. Источники добавляют, что обсуждаемые параметры сделки остаются сложными, и согласовать их в короткие сроки не удастся, передает «Радиоточка НСН».
